Allegri-Juve, appena terminato l’incontro: il tecnico lascia la sede, fumata grigia

Sarebbe durato circa tre ore il confronto tra il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri e la dirigenza bianconera nelle persone di Agnelli, Nedved e Paratici. Il vertice del primo pomeriggio alla Continassa si è infatti concluso da poco, con l’allenatore livornese che ha lasciato la Continassa alle 17.30 in auto.

Da capire cosa sia emerso da una riunione comunque molto lunga, in cui saranno stati trattati diversi argomenti. La fumata per il momento può essere considerata grigia, è previsto per domani infatti un altro incontro.