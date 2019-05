Allegri lascia la Juve, il commento (a sorpresa) di Lele Adani

Nelle ultime ore è arrivato l’annuncio della Juventus, Massimiliano Allegri non sarà più l’allenatore bianconero dalla prossima stagione. Mentre continua la ricerca al sostituto arriva il commento di Lele Adani, volto di Sky che ha avuto da ridire diverse volte con il tecnico della Juventus: “Allegri è difficilissimo da sostituire perché ti porta al risultato in un determinato modo, ti dà garanzie. L’analisi della Juve però è stata sulla gestione, non solo sul risultato; Agnelli ci aveva già detto delle cose dopo la partita con l’Ajax, avevamo fatto finta di non capire, nello studio Champions aveva detto ‘ha un contratto’ e non era una conferma: era tutto chiaro da un mese. Ci sono due uomini che si stimano, Agnelli e Allegri hanno analizzato le cose da uomini uno di fronte all’altro, e hanno deciso di rincorrere l’ambizione della Champions League attraverso un altro percorso”.