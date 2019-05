Allegri lascia la Juventus e i social si scatenano [FOTO]

1 /14 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Massimiliano Allegri lascia la Juventus e i social si scatenano. Tanti i commenti su Twitter e i fotomontaggi su Instagram con protagonisti l’allenatore della Juve e i calciatori. Tra i cinguettii ci sono anche diversi commenti rabbiosi degli utenti: “Allegri se ne va. Alla faccia delle rassicurazioni sbandierate in ogni dove fino a pochi giorni fa. Grazie per questi anni e questi successi. Ma il teatrino di questi giorni era qualcosa di indegno”. In tanti, invece, hanno visto la decisione come una scelta sensata e naturale: “Giusto così, grazie ad Allegri per gli 11 trofei, ma continuare sarebbe stato accanimento terapeutico”, “Grazie mister Allegri. In questi anni, spesso non mi sei piaciuto e ti ho criticato, ma hai avuto anche dei grandi meriti nei momenti che contavano. Ti auguro buona fortuna per la prossima panchina su cui siederai” e “Ogni ciclo ha il suo inizio e la sua fisiologica fine. In alto la FOTOGALLERY dei social.