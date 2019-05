Allenatore Juventus, la bomba di Dagospia: lite Allegri-Ronaldo, il retroscena sull’addio del tecnico

Ha del clamoroso quanto svelato dalla redazione di Dagospia sul divorzio tra Allegri e la Juventus: “La sconfitta con l’Ajax è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sconfitta con i ragazzini dell’Ajax: il portoghese Cristiano Ronaldo, che non sopporta nemmeno di perdere una partita di allenamento e il fumantino Allegri hanno avuto una lunga litigata dopo l’uscita dalla Champions”. Sarebbe questo dunque il motivo dell’addio del tecnico toscano. Dagospia aggiunge: “Secondo Ronaldo e Nedved faceva giocare male la squadra. E il fidanzato di Ambra, malgrado il sostegno del presidente Andrea Agnelli, ha fatto le valigie. Ronaldo è un asset che costa alla Juve ben 300 milioni di euro, ha 34 anni e non ha tempo da perdere per sottostare ad allenatori rompicojoni“. Sarebbe stato dunque Cristiano Ronaldo a volere la testa di Allegri. Non solo, ora Ronaldo, secondo alcune indiscrezioni, vorrebbe decidere anche l’allenatore e avrebbe detto no a Sarri.