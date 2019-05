Allenatore Juventus, bufale smascherate: Sarri resta al Chelsea. Nuove conferme su Klopp [AGGIORNAMENTI]

ALLENATORE JUVENTUS – La strada in casa Juventus sembra sempre più tracciata per quanto riguarda la scelta del nuovo allenatore, un altro tecnico che veniva considerato come un papabile per la panchina (non da CalcioWeb) può praticamente considerarsi fuori dai giochi. Stiamo parlando di Maurizio Sarri, l’attuale tecnico del Chelsea è stato protagonista di una stagione ottima, ha concluso la Premier League al terzo posto, meglio di squadre come Tottenham, Arsenal e Manchester United ed alle spalle di super potenze come Liverpool e City e si appresta a disputare la finale di Europa League contro l’Arsenal. Una stagione dunque ottima per il Chelsea che ha spinto i Blues a confermare Sarri anche per la prossima stagione.

Le conferme arrivano anche dall’Inghilterra, l’idea di affidare la panchina a Lampard è reale ma solamente per il futuro e non per l’immediato, l’ex centrocampista non è ancora pronto per una squadra così importante come il Chelsea. Ciò significa che Sarri resterà in Inghilterra e non sarà il prossimo allenatore della Juventus, come ribadiamo ormai da giorni su CalcioWeb. La strategie del club inglese è dunque chiara, un’altra stagione con Sarri in panchina e poi ruolo affidato a Lampard. L’obiettivo del Chelsea sarà quello di confermarsi in Champions League e nei primi quattro posti e da questo punto di vista Sarri rappresenta una garanzia. Niente di preoccupante per la Juventus, il nome di Sarri non è stato mai in pole non per una questione tecnico ma per una questione di immagine. I bianconeri hanno intenzione di puntare su un altro allenatore: Jurgen Klopp.

Allenatore Juventus, perchè Klopp è in pole

Stanno cadendo una dopo l’altra le candidature circolate su altri giornali negli ultimi giorni. I primi nomi sono stati quelli di Inzaghi e Mihajlovic, non sono delle soluzioni percorribile perchè la Juventus è alla ricerca di una figura con esperienza internazionale per vincere la prossima Champions League. Subito esclusa la figura di Mourinho, si parlava di accordo già raggiunto con Guardiola, nulla di vero perchè il tecnico sarà confermato al Manchester City. L’unica candidatura che comunque rimane in corsa è quella di Pochettino, la sensazione è che il nuovo allenatore bianconero uscirà dalla prossima finale di Champions League. Ma la Juventus ha deciso di puntare tutto su Klopp, il tedesco può diventare bianconero tramite pagamento della clausola da 36 milioni di euro. Poi defilato Pochettino.