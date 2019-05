Allenatore Juventus – In casa bianconera continua a tener banco la questione tecnico. Dopo l’addio di Allegri, le indiscrezioni di CalcioWeb portano in un’unica direzione: Jurgen Klopp. Nonostante continuino le voci dei media su un possibile arrivo di Sarri sulla panchina della Juventus, la redazione di CalcioWeb, dalle voci raccolte, si sente di escludere ancora una volta quest’ipotesi. Già detto della differenza di stile tra Sarri e il club della famiglia Agnelli, la vittoria dell’Europa League aggiunge un ulteriore indizio alla conferma del tecnico toscano sulla panchina del Chelsea. Gli ottimi risultati ottenuti da Sarri alla sua prima stagione in Inghilterra non sono passati inosservati. Nonostante lo scetticismo iniziale, l’ex allenatore del Napoli è riuscito a portare il Chelsea di nuovo in Champions e da testa di serie, posizione privilegiata che la rende tra le candidate ad arrivare abbastanza lontano nella competizione nella prossima stagione.

Un terzo posto ottenuto, una finale di Carabao Cup persa ai rigori contro il Manchester City e una finale di Europa League dominata dopo i primi 20 minuti di leggera sofferenza. Certo, l’inizio non è stato dei migliori e la strada sembrava essere in salita. Da febbraio, il cambio di marcia e ora la conferma per Sarri appare inevitabile. Sembra se ne sia convinto anche Roman Abramovic, ieri per la prima volta in stagione ad assistere ad una partita del Chelsea dal vivo. Il russo è rimasto estasiato dal modo di giocare di Sarri e dalla sua filosofia, tant’è che oggi sui giornali inglesi rimbalzano le voci di una conferma quasi scontata. Il Sun non usa giri di parole: “Abramovich dovrebbe porre fine all’incertezza e offrirgli un nuovo contratto dopo la gloriosa vittoria in Europa League”. Secondo, invece, il Daily Express Sarri con le sue parole nel post-partita avrebbe fatto intendere di meritare una conferma, sottolineando come un incontro col Chelsea sia necessario come normale che sia a fine stagione e che ha ancora due anni di contratto con i Blues. Sarri ha detto più volte di amare la Premier League e di ritenerla il miglior campionato al mondo. Tanti indizi che fanno una prova: Sarri, difficilmente lascerà il Chelsea.

E allora ecco che l’ipotesi Klopp si fa sempre più strada nei pensieri di Agnelli, Paratici e Nedved. Nei giorni scorsi anche le parole di Moggi e Marino sono andate in questa direzione. Klopp, in un’intervista alla Uefa ha aperto ad un approdo in Italia. Il nome del manager tedesco è quello che metterebbe d’accordo tutti. Esperienza internazionale, tre finali di Champions raggiunte, grande carisma e un gioco che non si differenzierebbe molto da quello di Allegri, seppur con maggior intensità. Le parole di Paratici sul fatto che la Juventus stia aspettando la conclusione di tutte le competizioni della stagione non fanno altro che avvalorare l’ipotesi che il nome del prossimo allenatore bianconero uscirà dai quattro finalisti: Emery, Sarri, Pochettino e Klopp. Escluso Emery che è arrivato da un solo anno sulla panchina dell’Arsenal e dopo la sconfitta di ieri ha già voglia di ripartire per rifarsi, escluso anche Sarri per tutti i motivi sopra citati, restano in due. Pochettino ha guidato il Tottenham ad una storica finale di Champions League, ma è un allenatore con meno esperienza internazionale e che quindi ci sentiamo di escludere. L’unico nome forte, come ribadiamo da quasi due settimane su CalcioWeb, è quello di Klopp.

Allenatore Juventus, Klopp è sempre più vicino e porta 2 colpi pazzeschi: ecco l’11 bianconero per l’assalto alla Champions League [FOTO]

La Juventus sarà spettatrice interessata di Liverpool-Tottenham sabato sera. In caso di sconfitta dei Reds, Klopp potrebbe lasciare per cercare una nuova sfida, dopo anni bellissimi ad Anfield. In caso di vittoria, Klopp potrebbe essere appagato per aver vinto la Champions e accettare la proposta della Juventus per misurarsi con un nuovo campionato, cercando di completare una nuova sfida. La dirigenza avrebbe in mente di offrire a Klopp carta bianca sul mercato e infatti sta facendo solo operazioni di contorno, acquistando o cercando giovani prospetti come Romero o Demiral. Klopp avrebbe sicuramente una rosa di qualità maggiore rispetto a quelle avute a Dortmund e Liverpool che puntellata con 2-3 acquisti mirati potrebbe convincere il tedesco ad accettare l’avventura in Italia. Un manager che ha portato il Liverpool a grandi livelli e che prima ancora era stato autore del miracolo Borussia Dortmund, in una squadra come la Juventus, già abituata ad arrivare in fondo alla Champions potrebbe fare ancora meglio e regalare, chissà, quella Coppa che i bianconeri inseguono dal lontano 1996 e che rischia di diventare, se non lo ho già fatto, un’ossessione.