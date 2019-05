Allenatore Juventus, arrivano conferme su Klopp: il club bianconero può pagare la clausola!

Spuntano conferme sulla pista Klopp come nuovo allenatore della Juventus. Come anticipato ieri dalla redazione di CalcioWeb il manager tedesco potrebbe sedere presto sulla panchina bianconera. Un ulteriore indizio è la clausola rescissoria di Jurgen Klopp al Liverpool. L’allenatore dei Reds, sotto contratto fino al 2022, si potrebbe liberare per 36 milioni di euro. La Juventus avrà ancora un paio di settimane per riflettere ma la cifra è ampiamente alla portata delle casse bianconere. Il Liverpool sarà impegnato in finale di Champions League il prossimo 1° giugno. Dopo quella data si dovrebbe conoscere il nome del nuovo allenatore della Juventus.