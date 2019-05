Secondo gli inglesi di “Sky Sports News“, Cristiano Ronaldo avrebbe sponsorizzato l’arrivo di José Mourinho, già suo allenatore al Real Madrid, ma lo Special One non rientrerebbe nei parametri economici fissati dalla società bianconera. Ronaldo sarebbe stato pronto a mettere da parte le divergenze avute in passato con Mourinho col quale, dopo gli attriti di Madrid, il rapporto sarebbe tornato buono. Trova ulteriori conferme l’indiscrezione di CalcioWeb sul prossimo allenatore della Juventus.