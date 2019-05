E’ stato un ex allenatore bianconero, seppure per poco. Gigi Maifredi parla di Juventus in un’intervista concessa a ‘La Repubblica‘: il suo passato, la scelta del nuovo tecnico e tanti altri argomenti. Ecco le sue parole.

“Sarri sarebbe la terza scelta dopo Guardiola e Deschamps che non sono riusciti a prendere. Lui usa 12 o 13 giocatori, se lo fai alla Juventus ti scoppia lo spogliatoio in mano dopo un mese. Gli servirà un sacco di coraggio, prevedo grandi problemi. Cosa gli consiglio se dovesse arrivare? Direi, questo è Ronaldo e può fare quello che vuole, ma tutti gli altri fanno quello che dico io“.

“Allenare la Juventus è come diventare Papa: io sono stato Papa Luciani. In Italia ci si annoia perché gli allenatori si sono appiattiti, non hanno più voglia di cercare e proporre novità. Io, Zeman e poi Galeone avevamo cambiato tutto, e prima ancora Enrico Catuzzi che era un genio. Noi, non Sacchi. Nessuno ha avuto il coraggio del passo successivo“.