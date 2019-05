Allenatore Juventus, Klopp: “La Serie A è un campionato molto attraente, guardo le partite e considero l’Italia un Paese bellissimo”

Nel media-day del Liverpol in vista della finale di Champions League, Jurgen Klopp ha parlato delle voci che lo vorrebbero alla Juventus. Il tecnico tedesco non ha escluso un suo approdo in Italia, confermando le indiscrezioni che CalcioWeb porta avanti da oltre una settimana, ai microfoni di Sky Sport: “La Serie A è un campionato molto attraente. L’Italia è un Paese bellissimo, guardo le partite e considero interessante il campionato, ma per ora sono solo voci, non c’è niente di vero”, ha concluso Klopp.