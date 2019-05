Allenatore Juventus, salgono le quotazioni di Klopp: ulteriori conferme sulle indiscrezioni di CalcioWeb

Allenatore Juventus – Cresce sempre di più l’attesa per conoscere il nuovo allenatore della Juventus, dopo l’addio con Massimiliano Allegri il club bianconero si è messo subito alla ricerca del nuovo tecnico, la dirigenza ha le idee chiare come dichiarato sia da Nedved che dallo stesso Agnelli o Paratici. Perchè la Juventus non ha ancora annunciato l’allenatore per la prossima stagione? Semplice, perchè il futuro allenatore bianconero è impegnato ancora in stagione e prima dell’annuncio dovranno finire le finali di Champions ed Europa League. La strada sembra tracciata per la Juventus con un nome nettamente in pole sugli altri, stiamo parlando di Jurgen Klopp del Liverpool, candidatura forte su CalcioWeb ormai da diverso tempo, l’indiscrezione lanciata trova sempre più conferma nelle ultime ore.

Allenatore Juventus, la situazione nel dettaglio

ALLENATORE JUVENTUS – La strategia in casa Juventus è chiara, l’intenzione è quella di regalarsi un allenatore top, il migliore in circolazione dopo l’addio con Allegri e che porta un solo nome e cognome: Jurgen Klopp. La Juventus ha un solo obiettivo per la prossima stagione: vincere la Champions League e dopo l’ultima stagione ha capito l’importanza della figura dell’allenatore, per questo motivo sono subito cadute due candidature, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi e quello del Bologna Sinisa Mihajlovic. Il sostituto di Allegri sarà un tecnico di livello internazionale. E chi meglio di Klopp. Il tedesco è un allenatore che si avvicina tantissimo allo stile Juventus, per mentalità e gioco. Si tratta di un tecnico che cura la fase difensiva, aspetto fondamentale per un club italiano ma non rinuncia mai a giocare, le sue squadre giocano un calcio spettacolare, il suo marchio di fabbrica è anche il pressing, aspetto che può risultare decisivo in Champions League. Un ostacolo importante era la volontà del Liverpool che però è caduta nelle ultime ore: nel contratto di Klopp è presente una clausola rescissoria da 36 milioni di euro, il tecnico può liberarsi dietro il compenso e poi trovare l’accordo con i bianconeri non sarebbe un problema considerando la volontà dei bianconeri di mettere sul piatto anche un ingaggio a stagione da 12-13 milioni di euro, cifra nettamente superiore rispetto agli attuali 8. Lo ribadiamo, l’aspetto economico non rappresenta un problema da una parte e dall’altra.

Allenatore Juventus, 0 possibilità per Guardiola e Mourinho

ALLENATORE JUVENTUS – Nelle ultime ore circolano voci su un accordo raggiunto tra la Juventus e Guardiola, niente di vero. Una conferma è arrivata anche dall’esperto giornalista Alessandro Alciato: “Juve-Guardiola, 0 possibilità”, scrive su Twitter. Guardiola non sarà il prossimo allenatore della Juventus. Come non lo sarà Josè Mourinho. L’ex allenatore del Manchester United non può essere un candidato alla panchina della Juve per diversi aspetti soprattutto di tipo caratteriali ed ambientali. Può resistere la candidatura di Pochettino che rappresenta l’alternativa numero uno a Klopp, anche in questo caso nel contratto dell’allenatore del Tottenham è presente una clausola rescissoria da 40 milioni di euro, è forse l’allenatore che si avvicina di più al tedesco per stile di gioco e personalità. Ci sentiamo di escludere la figura di Maurizio Sarri, per i bianconeri l’ex Napoli non rappresenta una priorità, un pò per i precedenti un pò per una questione di immagine. Poche chance infine per Emery. E l’indiscrezione di CalcioWeb trova sempre più conferma, la Juve prova ad accelerare per Klopp.