Allenatore Milan, Gattuso lascia: i messaggi sono tutti per il tecnico

ALLENATORE MILAN – La notizia era nell’aria ma adesso è arrivata anche l’ufficialità, Rino Gattuso non è più l’allenatore del Milan, la conferma è arrivata direttamente dal tecnico rossonero. Negli ultimi minuti sono arrivate le reazioni social, spesso i tifosi si dividono non in questo caso, i messaggi sono tutti a favore del tecnico rossonero. “Grazie Gattuso per l’uomo che sei, uno dei pochi a dire quello che pensa, trasparente, forse troppo e genuino. E’ stato prematuro sedere sulla panchina dei tuoi colori. Spero di ritrovarti un futuro con piu’ esperienza. Sarai un ottimo allenatore”, twitta un utente. “Potranno rimproverarti tante cose (tutte discutibili) ma la gestione impeccabile del gruppo e dello spogliatoio sono cose che solo chi ha giocato puo’ conoscere”, “Spiace che un uomo come Gattuso decida di lasciare, per come ha gestito questi 18 mesi. Grazie di cuore”, “Onore delle armi a Gattuso. Dite quello che volete su tattiche, schemi, gioco, ma e’ un combattente vero”, “Ho come l’impressione che lo rimpiangeremo”, avvisa un tifoso rossonero.

“Io a Gattuso non avrei dato un soldo. Onore a lui per aver condotto la barca in una situazione societaria pessima”, “Grazie Rino meritavi un Milan diverso, ma sai bene quanto il popolo rossonero ti ha amato, per sempre Uno di Noi”, saluta emozionato un altro milanista. “Hai riportato il Milan a lottare per la Champions sino agli ultimi minuti del campionato, hai sofferto quanto noi per ogni problema ed hai rinunciato a 5milioni rescindendo consensualmente il rapporto con il Milan. Provo profonda tristezza e ti ringrazio Gattuso uno di noi!”, “Speravo che fossi tu a riportarci la’ dove manchiamo da anni, ma il campo ha detto altro e purtroppo non e’ stato cosi’. Il tuo milanismo non si discute e non deve essere discusso. Sei uno di noi e per me sei una bandiera e lo sarai per sempre”.