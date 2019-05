Allenatore Roma, sfumato Gasperini si sondano altri profili: tutti i nomi [FOTO]

1 /6 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Doccia fredda o amaro in bocca? O forse entrambe? Gasperini e l’Atalanta ancora insieme, per continuare a far sognare anche in Europa dopo lo storico traguardo della qualificazione in Champions League. Tutti contenti, tranne una: la Roma. C’hanno provato i giallorossi, anzi per un certo periodo hanno anche cullato l’idea concreta che il tecnico degli orobici potesse sedersi sulla panchina dei capitolini, ma nulla da fare.

Chiaro e scontato che Pallotta e company non si siano fermati al solo allenatore dei nerazzurri, ma abbiano anche sondato il terreno per qualcun altro. E proprio per questo, adesso che Gasperini è sfumato, per forza di cose bisogna mettere in atto il “piano B”. L’identikit è ancora forse da definire, visto che tra i nomi in ballo sembrano esserci differenti filosofie di gioco. Potrebbe, la scelta, ricadere su profili simili a quelli del tecnico dell’Atalanta, magari cercando di imitare le gesta dei bergamaschi, ma tra i nomi messi sul piatto oggi da Gazzetta dello Sport, sembrano esserci allenatori anche un po’ diversi. Ecco tutti quelli proposti dalla rosea, sfoglia in alto la FOTOGALLERY.