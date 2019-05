Andreazzoli: “Scarso fair play!”, ma arriva la risposta di Gagliardini [FOTO]

Un po’ polemico a fine gara il tecnico dell’Empoli Andreazzoli, che se la prende soprattutto con Gagliardini, reo a suo dire di aver lanciato volontariamente un pallone in campo per perdere tempo.

Non si è fatta attendere la risposta del centrocampista dell’Inter, che si è affidato ad una storia su Instagram per controbattere all’allenatore dei toscani. Ecco la sua versione dei fatti.

“Mi dispiace aver sentito e letto le parole di mister Andreazzoli, al quale faccio i complimenti ed un grosso in bocca al lupo per il futuro, ma l’accusa che mi è stata rivolta è falsa. Non mi sarei mai permesso né come calciatore né come uomo. Nel rispetto dell’Inter, dell’Empoli e di una partita di calcio“.