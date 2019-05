Argentina, i convocati per la Coppa America: non c’è Icardi, presenti 4 ‘italiani’

Non è sicuramente uno dei migliori momenti per Mauro Icardi, l’attaccante non disputerà infatti la Coppa America in programma in Brasile a partire dal 14 giugno, il calciatore dell’Inter è stato infatti escluso dalla lista dei 23 diramata oggi dal commissario tecnico dell’argentino, Lionel Scaloni. Non c’è il portiere dell’Udinese Musso, quattro gli ‘italiani’: il difensore della Fiorentina, German Pezzella, del centrocampista dell’Udinese, Rodrigo De Paul, e degli attaccanti Paulo Dybala (Juventus) e Lautaro Martinez (Inter).

Questa la lista completa dei 23 giocatori convocati dal ct dell’Albiceleste, Lionel Scaloni: Portieri: Esteban Andrada (Boca Juniors), Franco Armani (River Plate), Agustín Marchesín (America). Difensori: Renzo Saravia (Racing), Nicolás Otamendi (Manchester City), Juan Foyth (Tottenham), Germán Pezzella (Fiorentina), Ramiro Funes Mori (Villarreal), Nicolás Tagliafico (Ajax) e Marcos Acuña (Sporting). Centrocampisti: Rodrigo De Paul (Udinese), Leandro Paredes (Psg), Roberto Pereyra (Watford), Giovani Lo Celso (Betis), Ángel Di María (Psg), Guido Rodríguez (America) e Exequiel Palacios (River Plate). Attaccanti: Lionel Messi (Barcellona), Sergio Agüero (Manchester City), Paulo Dybala (JUventus), Matías Suárez (River Late) e Lautaro Martínez (Inter).