Argentina, Scaloni convoca 6 ‘italiani’ per la Coppa America

Il commissario dell’Argentina Lionel Scaloni secondo quanto riporta Tyc Sports ha deciso la lista dei convocati per la Coppa America, in programma in Brasile a partire dal 14 giugno. Presenti 32 calciatori, presenti ben 6 calciatori che militano nel campionato italiano: si tratta del portiere dell’Udinese, Juan Musso, del difensore della Fiorentina, German Pezzella, del centrocampista dell’Udinese, Rodrigo De Paul, e degli attaccanti Paulo Dybala (Juventus), Mauro Icardi e Lautaro Martinez (Inter).

Questa la lista dei 32 pre-convocati secondo Tyc Sports: Portieri: Franco Armani (River Plate), Esteban Andrada (Boca Juniors), Agustín Marchesín (America), Juan Musso (Udinese) e Geronimo Rulli (Real Sociedad). Difensori: Renzo Saravia (Racing), Gabriel Mercado (Siviglia), Nicolas Otamendi (Manchester City), German Pezzella (Fiorentina), Walter Kanemann (Gremio), Nicolas Tagliafico (Ajax), Marcos Acuña (Sporting Lisbona), Ramiro Funes Mori (Villarreal) e Juan Foyth (Tottenham).

Centrocampisti: Leandro Paredes (PSG), Giovani Lo Celso (Betis), Exequiel Palacios (River), Guido Rodríguez (America), Roberto Pereyra (Watford), Rodrigo De Paul (Udinese), Matías Zaracho (Racing), Ángel Di María (PSG), Gonzalo Martínez (Atlanta United), Maximiliano Meza (Monterrey) e Iván Marcone (Boca). Attaccanti: Lionel Messi (Barcellona), Paulo Dybala (Juventus), Sergio Aguero (Manchester City), Lautaro Martinez (Inter), Angel Correa (Atletico Madrid), Matias Suarez (River), Mauro Icardi (Inter).