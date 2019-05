Arsenal, il portiere Cech verso il ritorno al Chelsea

Quella del 29 maggio sarà una giornata speciale per il portiere Petr Cech, estremo difensore dell’Arsenal che a Baku giocherà la sua ultima partita e proprio contro il Chelsea in cui ha militato per gran parte della carriera. L’estremo difensore aveva annunciato già da tempo che sarebbe stata la sua ultima partita, il segno del destino ha deciso di metterlo proprio contro i Blues. Secondo quanto riporta la stampa inglese pronto il ritorno al Chelsea, Cech sarà il prossimo direttore sportivo dei Blues. Con il Chelsea ha vinto una Champions League (2012), una Europa League (2013), quattro Premier, altrettante FA Cup, tre Coppe di Lega e due Supercoppe inglesi.