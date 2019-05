Atalanta, accordo con Italcementi per sponsor e stadio [DETTAGLI]

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, commenta il rinnovo dell’accordo decorrente dal 2017 fino al 2023 con Italcementi, firmato oggi nella cementeria di Calusco d’Adda: “Avremo uno stadio ricostruito con materiali prodotti nella Bergamasca, a chilometro zero: qualcosa che resterà nella storia. Questa sede produttiva è nata nel 1907 come la nostra società, l’atto di proprietà dello stadio rilevato dal Comune di Bergamo risale al 17 ottobre 2018, in occasione del nostro centounesimo compleanno – sottolinea l’alto dirigente -. Essere qui da bergamasco mi fa capire ancora una volta quanto il nostro territorio sia da esplorare: avere uno stadio nuovo con cemento fatto a Bergamo è significativo, è una bella storia da coltivare tutti i giorni come il rapporto con queste realtà economiche con base a Bergamo che prima dei grandi risultati sportivi recenti per noi erano inaccessibili”.

Il primo firmatario ospitante dell’accordo è l’ingegner Roberto Callieri, amministratore delegato Italcementi: “Il restyling dello stadio è come cambiare pelle. Ho seguito anche la finale di Coppa Italia a Roma constatando quante emozioni e quanto sostegno l’Atalanta sia in grado di attirare: la sinergia tra due tra le più importanti realtà della Bergamasca era scontata e naturale”. Per i dettagli tecnici, ecco l’intervento dell’ingegner Giuseppe Marchese, consigliere delegato della Calcestruzzi, la divisione di Italcementi fornitrice del materiale da costruzione: “Per i parcheggi non useremo solo manodopera e aggregato bergamasco, ma anche materiale Ecograin, sottoprodotto di provenienza Tenaris – spiega -. Si tratta di prodotti green della nuova gamma Eco Build, in grado di ridurre del 10% l’impatto ambientale della CO2 e di valorizzare del 300% materiali provenienti da altri cicli produttivi”.