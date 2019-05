Atalanta, Gasperini: “Ragazzi meravigliosi, traguardo storico”. E sul futuro…

“Volevamo finire bene, i ragazzi hanno dato tantissimo, era una partita difficilissima ma i ragazzi sono stati bravi contro una squadra che ha giocato giustamente alla morte”. Così Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, commenta ai microfoni di Sky una storica qualificazione in Champions League. “E’ una grandissima vittoria per la società, la gente e per questi ragazzi che sono stato grandiosi, meravigliosi”, aggiunge. “E’ un traguardo mai vissuto nella sua vita, 112 anni di storia. Ci arriviamo in modo onorevole e sapremo rappresentare al meglio il calcio italiano”, prosegue. “Futuro? Siamo tutti qui a festeggiare alla grande”, glissa Gasperini.