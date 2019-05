Atalanta-Lazio, l’appello di Salvini ai tifosi

“Sono in contatto costante con i questori di Bergamo e Roma, con le prefetture, ci sono 20mila uomini delle forze dell’ordine impegnati. Spero che sia una festa di sport senza nessuna sbavatura fuori e dentro allo stadio e quindi faccio appello a questi 50mila tifosi perché festeggino per la loro squadra però non toccando niente e nessuno“. Sono le dichiarazioni del ministro dell’Interno Matteo Salvini a margine del convegno ‘Ambientalismo Ragionevole’ parlando della finale di Coppa Italia in programma stasera a Roma, di fronte Atalanta e Lazio.