Atalanta-Lazio, denunciato un tifoso ospite già destinatario di Daspo

Sottoposto a Daspo per 5 anni un tifoso atalantino, già precedentemente destinatario di analogo provvedimento terminato nel 2018. L’uomo, nel settore distinti Sud Ovest dello stadio Olimpico per assistere alla finale di Coppa Italia Atalanta-Lazio, in evidente stato di ebbrezza alcolica dopo aver infastidito altri tifosi, all’arrivo dei poliziotti ha dato in escandescenza opponendo resistenza al controllo tanto da causare la caduta dagli spalti di un agente e la contusione alla mano di un secondo. L’uomo, con svariati precedenti di polizia, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni.