Coppa Italia, è la Lazio ad esultare: Milinkovic e Correa lanciano i biancocelesti, Atalanta ko nel finale [FOTO]

1 /32 GUARDA le altre FOTOGALLERY

ATALANTA-LAZIO 0-2 – E’ la Lazio ad alzare la Coppa Italia 2018-2019. Decisivi i gol nel finale di Milinkovic-Savic e Correa che mandano al tappeto un’Atalanta meno spettacolare del solito, ma sempre arcigna da affrontare. Partita molto equilibrata. La prima occasione è per l’Atalanta con Gomez che ci prova dopo 2′ ma il tiro è centrale. La Lazio risponde al 13′ con un colpo di testa di Acerbi che finisce alto. I biancocelesti prendono il controllo delle operazioni ma è l’Atalanta ad andare vicinissima al gol al 25′: ci prova De Roon, ma la palla finisce sul palo, sulla respinta il colpo di testa di Duvan (dopo una mischia furibonda) termina a lato. Nella ripresa molti errori da ambo le parti. Al 76′ Gomez prova l’azione personale e colpisce il palo esterno con un tiro-cross. Al minuto 81 arriva la svolta: calcio d’angolo per la Lazio e Milinkovic-Savic, in campo da pochi minuti, stacca di testa anticipando Djimsiti e battendo Gollini. L’Olimpico esplode. Nel finale Correa sfrutta un’Atalanta tutta proiettata in avanti alla ricerca del pareggio, supera Freuler con un tunnel, scarta Gollini in uscita e deposita in rete il 2-0 che regala la Coppa Italia alla Lazio.

ATALANTA-LAZIO, FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Masiello, Mancini, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi.

FINISCE QUI. LA LAZIO VINCE LA SUA SETTIMA COPPA ITALIA CON I GOL DI MILINKOVIC-SAVIC E CORREA.

93′ – Gomez vicino al gol del 1-2, palla fuori di poco.

89′ – CORREA! IL MIGLIORE IN CAMPO VA IN CONTROPIEDE, SUPERA FREULER E GOLLINI E DEPOSITA IN RETE IL 2-0.

85′ – Gollini tiene in vita l’Atalanta salvando su Correa.

81′ – LAZIO IN VANTAGGIO: MILINKOVIC-SAVIC, APPENA ENTRATO, ANTICIPA DJIMSITI SUL CALCIO D’ANGOLO E DI TESTA BATTE GOLLINI. ESPLODE L’OLIMPICO!

76′ – Azione insistita di Gomez che alla fine prova un tiro-cross che colpisce la parte esterna dell’incrocio dei pali.

69′ – Occasione per Correa, bravissimo Palomino a chiudere in calcio d’angolo.

60′ – Molti errori in questa ripresa. Si continua comunque a giocare su ritmi altissimi.

48′ – Pericoloso Castagne con un tiro da fuori, attento Strakosha.

Al via la ripresa.

Fine primo tempo. Partita equilibrata; l’occasione più grande per De Roon che ha colpito un legno.

Giallo anche per Duvan Zapata. Nervi tesi in campo.

40′ – Duvan Zapata ci prova di testa ma non pesca il jolly.

Ammonito anche Lulic. Partita che rischia di diventare nervosa. Fa bene Banti ad estrarre i cartellini.

Primo giallo anche in casa Atalanta: Masiello atterra Corre lanciato a rete. La panchina della Lazio chiedeva il rosso. Espulsione che sarebbe stata eccessiva.

35′ – Primo cambio per la Lazio: clamorosa decisione di Simone Inzaghi che toglie dal campo Bastos (già ammonito) e inserisce Radu.

25′ CLAMOROSA MOLTEPLICE OCCASIONE PER L’ATALANTA: PALO DI DE ROON, MISCHIA FURIBONDA E COLPO DI TESTA DI ZAPATA CHE TERMINA LARGO!

Primo giallo del match. Ammonito Bastos per un brutto intervento su Gomez.

22′ – Ci prova anche Lucas Leiva: il brasiliano non colpisce bene di testa.

Se ne sono andati i primo 20′. E’ la Lazio a provare a fare la partita, l’Atalanta per ora non riesce a ripartire e a pungere.

13′ – Sul corner ci prova Acerbi di testa palla alta.

12′ – Ci prova Luis Alberto, palla deviata. Primo calcio d’angolo del match.

Prime fasi della gara molto combattute e intense.

2’ – E’ dell’Atalanta la prima occasione: Gomez calcia di sinistro. Pallone centrale, Strakosha blocca in due tempi.

1′ – Partiti!