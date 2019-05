Atalanta-Lazio, scontri tra tifosi biancocelesti e polizia: auto in fiamme [AGGIORNAMENTI LIVE]

Tensioni tra tifosi della Lazio e la Polizia vicino allo stadio Olimpico, dove si sta per disputare la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio. Un gruppo di tifosi della Lazio con il volto coperto ha cercato di sfondare il cordone della polizia che ha quindi risposto con una carica di alleggerimento e l’uso degli idranti. C’è stato anche un lancio di oggetti da parte dei tifosi e una macchina dei vigili urbani ha preso fuoco nella zona di Ponte Milvio. Un appartenente alla polizia locale è rimasto ferito all’orecchio nel corso dei tafferugli. Alcuni ultrà della Lazio avrebbero lanciato oggetti e una molotov contro un’auto della polizia locale, che avrebbe poi preso fuoco.

E’ il comandante del gruppo Cassia della Polizia Locale l’agente ferito insieme al suo autista durante gli scontri fuori all’Olimpico. “Apprendiamo che alcuni cosiddetti tifosi hanno dato fuoco e danneggiato 3 nostre auto nei pressi dello stadio prima della partita di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio in zona Maresciallo Diaz”. Così in un post sui social il sindacato della Polizia Locale Sulpl Roma – Diccap Roma. “A noi continuano ad inviarci in questi scenari con la scusa che serviamo solo per la viabilità -si legge-. Sono anni che andiamo dicendo che quando si incontra una divisa in strada non si sta a pensare se sia appartenente allo Stato o sia invece quella di un comune e quindi non riconosciuta come forza di polizia. Speriamo che almeno l’auto sia assicurata per gli atti vandalici visto che noi assicuriamo solo manodopera a costo zero per lo stato”.

La sindaca di Roma Virginia Raggi, a quanto si apprende dal Campidoglio, ha chiamato gli agenti della Polizia Locale feriti durante i disordini allo stadio Olimpico, per accertarsi delle loro condizioni. Sul posto si sta recando il comandante della Polizia capitolina Antonio Di Maggio.