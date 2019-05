Atalanta-Lazio, sequestrato materiale pirotecnico ad ultras biancocelesti

Si avvicina sempre di più la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio, partita fondamentale per la stagione di entrambe. Nel frattempo prima del match sono andati in scena controlli preliminari predisposti dalla Questura, nel dettaglio in Via Amulio nei pressi della sede storica degli “Irriducibili” della Lazio è stata fermata e controllata un’autovettura, all’interno sono stato rinvenuti e sequestrati 78 torce manna, 45 rambo k33, 16 monocolpi pirotecnici, una batteria pirotecnica da 100 colpi, un paio di forbici, una lama portatile occultabile ed un pezzo di legno di 45 cm. Fermate due persone entrambe appartenenti agli ultras della Lazio, una di queste era già destinataria di daspo.