L’Atletico su Dybala, il fratello: “via dalla Juve, non sta più bene là”

Situazione delicata in casa Juventus che deve fare i conti con la situazione della panchina, nella serata di ieri è andato in scena l’incontro tra Allegri ed Agnelli, non è stata presa una decisione definitiva che potrebbe arrivare nella giornata di oggi. Ma a tenere banco è anche il mercato con novità clamorose sul futuro dell’attaccante Dybala, l’argentino è stato individuato dall’Atletico Madrid come sostituto di Griezmann, il francese pronto a sposare il Barcellona. Nelle ultime ore sono arrivate clamorose dichiarazioni dal fratello di Dybala, Gustavo ai microfoni del programma «Futbolemico» di Radio Impacto Córdoba. “Ci sono molte possibilità che Paulo se ne vada da Torino, ha bisogno di cambiare – ha detto –. Era molto a suo agio in Italia e ora non lo è più, come molti altri giocatori della Juventus… Non è l’unico che se ne andrà. Fuori dal campo nessun problema con Cristiano. I problemi sono in campo: non si può contro di lui e Paulo è giovane…”.