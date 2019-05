Atletico Madrid, che rimonta: riagguantato il Levante in dieci uomini [FOTO]

1 /23 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Grande rimonta dell’Atletico Madrid nell’ultima giornata di Liga Spagnola. I colchoneros, in dieci dal 51′ per via dell’espulsione di Correa e sotto 2-0 all’intervallo, riescono a riagguantare i padroni di casa nel finale. Era comunque ben saldo il secondo posto. Il Levante chiude invece in posizione tranquilla a 44.

Doppio vantaggio locale con Cabaco e Roger al 6′ e al 36′, accorcia al 68′ Rodrigo e pareggia al 79′ Camello. Regolarmente in campo dal primo minuto Godin e Griezmann, alla loro ultima gara con questa maglia. In alto la FOTOGALLERY del match.

RISULTATI 38^ GIORNATA

SABATO

Levante – Atletico Madrid 2-2

Getafe – Villarreal ore 16.15

Siviglia – Athletic Bilbao ore 16.15

Espanyol – Real Sociedad ore 16.15

Valladolid – Valencia ore 16.15

Alaves – Girona ore 20.45

Celta Vigo – Rayo Vallecano ore 20.45

Huesca – Leganes ore 20.45

DOMENICA Real Madrid – Real Betis ore 12

Eibar – Barcellona ore 16.15

CLASSIFICA

Barcellona 86

Atletico Madrid 76

Real Madrid 68

Getafe, Valencia 58

Siviglia 56

Athletic Bilbao 53

Espanyol, Real Sociedad 50

Alaves, Real Betis 47

Eibar 46

Leganes 45

Levante 44

Villarreal 43

Valladolid 41

Celta Vigo 40

Girona 37

Rayo Vallecano 31

Huesca 30