Bale si impunta: “Datemi 17 milioni e me ne vado, sennò resto qui anche a giocare a golf”

E’ passato ormai qualche anno (sei per l’esattezza) dall’arrivo di Gareth Bale al Real Madrid. Ma, escludendo la prima parte, non si può dire del tutto soddisfacente la sua avventura nella capitale spagnola. Tra infortuni e un rapporto non fantastico col tecnico Zidane, il calciatore gallese viene dato per partente. Ma circolano voci in merito a possibili “confessioni” fatte dall’esterno ad alcuni compagni di squadra al termine dell’ultima partita contro il Real Betis.

“Ho altri 3 anni di contratto. Se vogliono che me ne vada, qualcuno mi deve dare 17 milioni netti a stagione. Altrimenti rimango qui, anche a giocare a golf” , le parole riportate da Radio Estadio.