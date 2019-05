Il Barcellona dal 1 luglio eserciterà la clausola per Griezmann

Stagione comunque ottima per il Barcellona che ha conquistato la Liga spagnola con ampio margine, delusione in Champions League contro il Liverpool, adesso esistono i margini per programmare al meglio il futuro e costruire una squadra ancora più competitiva. Piazzato il grande colpo in attacco, si tratta dell’attaccante Antoine Griezmann che ha ufficialmente lasciato l’Atletico Madrid. Secondo Mundo Deportivo il Barcellona ha deciso di rompere gli indugi per il francese e pagherà il 1 luglio la clausola rescissoria di 120 milioni di euro, secondo Cadena Ser l’accordo tra Barcellona e Griezmann esiste già dal mese di marzo.