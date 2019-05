Barcellona, Messi si racconta: lo shock contro il Liverpool ed il futuro di Valverde

Tra passato, presente e futuro, Leo Messi parla a 360°. L’attaccante del Barcellona chiede la conferma di Valverde in panchina nonostante la dolorosa eliminazione in Champions League contro il Liverpool. “Onestamente credo che abbia fatto un lavoro impressionante durante il suo incarico”, ha detto la Pulce. “Penso che nella sconfitta contro il Liverpool, sia praticamente incolpevole, siamo gli unici ad avere la colpa per quella partita”, ha aggiunto.

“Può succedere un anno, ma due anni di fila sono imperdonabili, l’allenatore ovviamente avrà la sua parte di colpa, ma i giocatori ancora di più. Spero resti, l’anno scorso abbiamo fatto una doppietta e anche quest’anno potremo ripeterci”, ha dichiarato il capitano blaugrana. “Se guardi i suoi due anni, ci sono state due brutte partite, ma al di là di questo il resto è stato buono”. Ancora sul Liverpool: “è stato un duro colpo e sia io che l’intero club abbiamo avuto difficoltà a risollevarci, il che credo sia stato dimostrato nelle partite giocate da allora”.

Anche a Valverde ha parlato di futuro. “Non ho lamentele da parte del presidente o del consiglio”, ha detto il tecnico.