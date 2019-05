Barella, Nazionale maggiore, Under 21 e mercato: le parole del centrocampista

E’ una delle giovani promesse della Nazionale e del calcio italiano, non per niente già in pianta stabile del gruppo di Mancini. Ma Barella, dopo le due gare di qualificazione ad Euro 2020 degli azzurri contro Grecia e Bosnia, raggiungerà l’Under 21 di Di Biagio voglioso di aggiudicarsi l’Europeo di categoria da noi ospitato.

Il centrocampista del Cagliari, sicuramente uomo mercato – così come affermato dal suo presidente – ha parlato a margine della consegna del premio Bulgarelli a Bologna. Ecco le sue parole: “Con Mancini la Nazionale è un piacere, sono subito entrato nel gruppo quando è arrivato lui, mi hanno fatto sentire a mio agio e ringrazio i compagni. In Under 21 stiamo bene assieme da tanti anni, siamo una bellissima squadra anche grazie all’esperienza nella nazionale maggiore, cercheremo di arrivare al traguardo. Mercato? Mi fa piacere che piaccio, vuol dire che sto facendo bene, ma di questo parla il presidente e il procuratore, io penso solo ai prossimi impegni con le nazionali“.