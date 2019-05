Il Bayern Monaco vince la Coppa di Germania: netto 3-0 contro il Lipsia

Altro trofeo per il Bayern Monaco che dopo la Bundesliga ha conquistato anche la Coppa di Germania, doppietta di trofei nazionali per il club tedesco che ha disputato comunque una buona stagione, delusione solo per il percorso in Champions League. Nella finale disputata all’Olympiastadion di Berlino gli uomini di Nico Kovac hanno dominato in lungo ed in largo, 3-0 il risultato finale contro il Lipsia, le reti bavaresi al 29′ di Lewandowski, al 78′ di Coman e all’85’ ancora di Lewandowski. Per il Bayern Monaco si tratta addirittura della 19esima vittoria in Coppa di Germania.