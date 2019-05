Bielsa rinnova con il Leeds e allontana la possibile pista italiana

No votes yet.

Il club, che milita in Championship, fa sapere che l’allenatore si è incontrato in diverse occasioni con i dirigenti confermando la sua volontà di proseguire la sua avventura. Oggi l’ufficialità della conferma. Il nome di Bielsa è uno di quelli accostati alla Roma nelle ultime settimane.

Ha sfiorato la Premier League con il Leeds , rendendosi protagonista a fine campionato di un gesto di fair play messo in risalto in Europa e non solo. Adesso, Marcelo Bielsa ha rinnovato con gli inglesi, come comunicato dalla stessa società.

