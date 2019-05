Bologna, Bigon: “Mihajlovic sta bene qui. Finché è possibile ce lo teniamo stretto”

“Fino a salvezza acquisita non vogliamo nemmeno parlarne fra di noi, raggiungiamo l’obiettivo e poi avremo tutto il tempo per parlare. Il rapporto è ottimo, il mister sta benissimo a Bologna e non ci sarà nessun problema. Gli presenteremo la nostra idea per il futuro, lui qui ci resterebbe volentieri, dobbiamo parlarci e vedremo”. Riccardo Bigon, ds del Bologna, ribadisce ai microfoni di Sky Sport il desiderio di trattenere Sinisa Mihajlovic, accostato alla panchina della Juventus. “Cosa fanno alla Juve mi interessa poco, dopo quello che succede succede, Sinisa è qua con noi e ce lo teniamo stretto finché è possibile”.