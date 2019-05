Bologna, Mihajlovic: “Il mio futuro? Domenica incontrerò il club”

La scorsa settimana è arrivata la salvezza matematica per il Bologna, dopo il rocambolesco pari di Roma contro la Lazio. Cavalcata trionfale per i rossoblu, percorso da top da quando in panchina siede Sinisa Mihajlovic, capace di raggiungere l’obiettivo finale in seguito ad una grande rimonta. E ora? Che ne sarà del futuro? E’ lo stesso tecnico serbo a parlare dell’argomento, ecco le sue parole in conferenza stampa.

“Domenica dialogherò con il direttivo del club al completo. Se abbiamo raggiunto il traguardo della salvezza è anche merito dei tifosi e di tutto il personale di Casteldebole. La cavalcata salvezza? Sono approdato sotto le Due Torri oltre il limite di tempo consentito ed è stato fatto un mezzo miracolo. Con il decimo posto faremmo qualcosa di incredibile“.

Intanto il Bologna ha ufficializzato le date della prima parte del ritiro: i rossoblu saranno a Castelrotto, ai piedi dell’Alpe di Siusi, dall’11 al 20 luglio, dove disputeranno due amichevoli (il 13 e il 20) con avversari ancora da stabilire.