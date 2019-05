Bologna-Napoli, Ancelotti apre al ritorno di Quagliarella!

“Un ritorno di Quagliarella al Napoli? Nella vita tutto e’ possibile. Mercato? Abbiamo le idee chiare. Ma sono usciti sessanta nomi e molti di questi sono falsi”. Sono le dichiarazioni di Carlo Ancelotti al termine di Bologna-Napoli 3-2, anticipo dell’ultima giornata di Serie A. “Non mi dispiace chiudere il campionato con una sconfitta – ha spiegato ai microfoni di Sky Sport – L’obiettivo lo avevamo gia’ raggiunto e oggi volevamo solo fare una bella partita. Ora ci concentreremo a preparare la prossima stagione”. Secondo posto e 79 punti in classifica per il Napoli: “Promuovo la stagione perche’ nella prima parte abbiamo raggiunto traguardi importanti mentre nella seconda abbiamo avuto problemi. Ci sono basi buone per il prossimo anno e sono convinto che potremo fare meglio”.