Bologna-Napoli, le formazioni ufficiali: fuori Mertens

Bologna-Napoli, le formazioni ufficiali – Continua il programma della 38^ giornata del campionato di Serie A, ultima giornata per il massimo torneo italiano. Nell’anticipo serale del sabato in campo Bologna e Napoli, le due non hanno più grossi obiettivi in stagione, solo quello di concludere il campionato con un risultato positivo. Ecco le formazioni ufficiali e le scelte dei due allenatori, si preannuncia una partita scoppiettante.

Bologna-Napoli, le formazioni ufficiali

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Dzemaili, Pulgar, Soriano; Orsolini, Santander, Palacio. All.: Mihajlovic.

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Albiol, Luperto, Ghoulam; Verdi, Zielinski, Ruiz, Insigne; Younes, Milik. All.: Ancelotti.