La bomba del ‘Sole 24 ore’: “De Laurentiis disposto a cedere il Napoli per concentrarsi sul Bari e acquistare un club estero”

E’ una vera e propria bomba quella lanciata dal “Sole 24 ore” riguardante l’attuale patron del Napoli Aurelio De Laurentiis. L’imprenditore italiano, che ha rilevato un anno fa il Bari dal fallimento dominando il campionato di Serie D, secondo quanto scrive il noto quotidiano avrebbe intenzione di aprire i suoi orizzonti. Ecco quanto si legge.

“Davvero De Laurentiis vuole cedere il club? Ebbene qui le versioni sono contrastanti: fra tutte quella che sembra più credibile è che in effetti l’imprenditore sembra in questo momento focalizzato sul rilancio del Bari e sulla missione rinascita e sembra anche attratto dall’acquisto di un club estero, un’avventura imprenditoriale che non gli dispiacerebbe affatto. In questo caso sarebbe disposto a cedere il Napoli, anche se l’asticella di prezzo è molto in alto, sopra i 500 milioni di euro. Un bel colpo per De Laurentiis che ha preso la squadra dal fallimento anni fa. Ma il Napoli è attualmente l’unico club, tra le grandi della Serie A, ad avere un bilancio in ordine, anzi genera cassa. Inoltre ha un pubblico fidelizzato, vero punto di forza di un asset nell’intrattenimento“.