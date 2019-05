Bundesliga, anche la Germania boccia la Superchampions: “Così campionati a rischio”

La Lega calcio tedesca boccia la Superchampions. I 36 club di prima e seconda divisione si sono espressi “all’unanimità” contro la proposta di riforma della Champions League, predisposta dall’Eca e supportata anche dalla Uefa, che se approvata potrebbe entrare in vigore a partire dal 2024. “Una possibile riforma delle competizioni europee per club, che già così riscuotono molto successo, dovrebbe essere soddisfacente per tutti i partecipanti e non solo per pochi”, ha evidenziato il direttore esecutivo della Dfl, Christian Seifert, dopo un’assemblea che si è svolta a Offenbach. La lega calcio tedesca ha sottolineato che “in ogni discussione, due punti sono di cruciale importanza: il numero delle partite nel calendario di calcio e, soprattutto, l’accesso alle competizioni internazionali”. “Le modifiche a questo -conclude la Dfl- non devono mettere a repentaglio l’importanza e il futuro dei campionati nazionali in Europa”.