Bundesliga, si gioca per il titolo e per la Champions: la situazione a 90′ dalla fine

Nell’ultima giornata di Bundesliga tanti i verdetti ancora da scrivere: dal titolo alla zona Champions. Gli occhi saranno puntati su due campi: a Monaco di Baviera il Bayern ospita l’Eintracht Francoforte e a Mönchengladbach si gioca il derby tra i due Borussia. Il Dortmund deve vincere e sperare nella contemporanea sconfitta del Bayern di Kovac. Ma c’è ancora un importante verdetto da consegnare al campionato: la quarta squadra tedesca a giocare la prossima Champions League. Con Bayern, Borussia Dortmund e Lipsia già qualificate, sono quattro le squadre in lizza: il Borussia Mönchengladbach, il Bayer Leverkusen, l’Eintracht Francoforte e, più defilato, il Wolfsburg. Il Borussia Mönchengladbach parte davanti a tutti con 55 punti ed è atteso dal derby col Dortmund, che si preannuncia intenso ed infuocato più del solito, visti gli obiettivi delle due squadre. Il Bayer Leverkusen ha anch’esso 55 punti ma una peggior differenza reti (+13 rispetto al +15 del Borussia). Sulla carta i Die Werkself hanno l’impegno più facile in casa dell’Herta Berlino, senza più obiettivi. Ma attenzione perché il Leverkusen ha spesso deluso le aspettative quando è partito coi favori del pronostico. Come nella scorsa stagione, anche quest’anno l’Eintracht si trova a giocare l’ultima decisiva partita della stagione contro il Bayern Monaco. Le Aquile partono con 54 punti e un impegno quasi proibitivo, ma l’Eintracht di quest’anno se la può giocare con tutti e lo ha dimostrato anche in Europa League. L’Eintracht potrebbe arrivare quarto anche pareggiando e sperando in una contemporanea sconfitta di Borussia e Leverkusen con un paio di gol di scarto. Infine, c’è il Wolfsburg con 52 punti, che parte nettamente dietro e deve sperare in un miracolo: dovrebbe chiudere la giornata con una differenza reti migliore delle concorrenti, vincendo largamente contro l’Augsburg e sperando quindi in delle sconfitte rovinose da parte di tutte e tre le rivali. Sarebbe l’unico modo per ritrovarsi al quarto posto. I Lupi si mangeranno le mani per la sconfitta di settimana scorsa contro il già retrocesso Stoccarda. Novanta minuti di passione per scoprire chi alzerà al cielo il Meisterschale e chi conquisterà invece la quarta piazza.