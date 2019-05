Cagliari, Andrea Cossu entra nello staff della prima squadra [DETTAGLI]

Andrea Cossu, bandiera del Cagliari entra a far parte dell’area tecnica della prima squadra. Ad annunciarlo lo stesso club rossoblù. Un amore incondizionato per il Cagliari con cui ha disputato in 9 stagioni ben 270 partite, con 12 gol e 58 assist. Svestiti i panni del calciatore, Cossu ha intrapreso subito un percorso all’interno della società, entrando l’estate scorsa nello staff del Settore giovanile e nello scouting. E’ stato particolarmente attivo nella ricerca di nuovi calciatori, spesso in viaggio tra Europa e Sud America. Pur proseguendo il suo lavoro nella ricerca di talenti sia per la prima squadra che per la Primavera, Cossu fa ora il suo ingresso nell’area tecnica della prima squadra, dove lavorerà a stretto contatto con il Direttore sportivo, Marcello Carli.