Cagliari, Giulini annuncia il rinnovo del portiere Cragno poi indicazioni su Barella

“Abbiamo rinnovato Cragno, gli abbiamo fatto un quinquennale fino al 2024. Credo sia importante ripartire da Alessio, ha fatto un anno straordinario e ha margini di miglioramento”. Sono le importanti dichiarazioni del presidente del Cagliari Tommaso Giulini ai microfoni di Sky Sport in occasione del workshop organizzato al Forte Village. “Barella? Saranno due mesi di passione, non ne potrò più già tra tre giorni – ha aggiunto scherzando – L’obiettivo della prossima stagione? Entrare nei primi dieci, non ce l’abbiamo fatta quest’anno ma abbiamo intenzione di riconfermare gran parte di questo gruppo. Siamo convinti che al completo possa fare un ulteriore salto di qualità. Per il prossimo anno l’ambizione è certamente questa”.