Cagliari-Udinese, le formazioni ufficiali: Teodorczyk in attacco

Cagliari-Udinese, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per la 38^ giornata del campionato di Serie A, si gioca l’ultima giornata. In campo anche Cagliari e Udinese, due squadre che non hanno nulla da chiedere al campionato, hanno già raggiunto la salvezza e adesso hanno intenzione di chiudere al meglio la stagione.

Cagliari (4-3-1-2) Cragno; Srna, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Ionita, Bradaric, Barella; Castro, Joao Pedro, Pavoletti

Udinese (3-5-2) Musso; De Maio, Ekong, Samir; Ter Avest, Badu, Hallfredsson, Mandragora, D’Alessandro; Pussetto, Teodorczyk