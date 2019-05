Cagliari-Udinese 1-2, le pagelle di CalcioWeb: bene De Maio e Hallfredsson, delude Joao Pedro [FOTO]

1 /12 GUARDA le altre FOTOGALLERY

PAGELLE CAGLIARI-UDINESE – Si è appena conclusa Cagliari-Udinese, partita valida per la 38^ ed ultima giornata di Serie A. I friulani vincono in rimonta con le reti di Hallfredsson e De Maio che ribaltano la reti di Pavoletti. Le pagelle stilate dalla redazione di CalcioWeb. In alto la FOTOGALLERY del match.

PAGELLE CAGLIARI-UDINESE

Cagliari (4-3-1-2): Cragno 5; Srna 6 (76′ Despodov 5.5), Pisacane 6, Klavan 6, Lykogiannis 6; Ionita 5.5, Bradaric 5.5 (82′ Cerri sv), Barella 6; Castro 5.5 (68′ Birsa 5.5), Joao Pedro 5, Pavoletti 6.5.

Udinese (3-5-2): Musso 6.5; De Maio 7, Ekong 6, Samir 6; Ter Avest 6.5, Badu 6 (85′ Wilmot sv), Hallfredsson 7, Mandragora 6.5 (88′ Micin sv), D’Alessandro 6; Pussetto 6 (77′ Lasagna 6), Teodorczyk 6.