Torino, Cairo: “Abbiamo fatto un grande campionato. Proveremo a migliorare ancora”

Urbano Cairo, presidente del Torino, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, dopo la partita contro la Lazio, ha parlato della stagione appena conclusasi e del futuro: “Abbiamo fatto tanti punti, non è mai accaduto che con questo punteggio si sia rimasti fuori dall’Europa. Abbiamo fatto un grande campionato, con il record di punti per me e per il Toro da quando esistono i tre punti”. “Abbiamo vinto partite importanti, la squadra è cresciuta molto soprattutto nella seconda parte di stagione. Abbiamo lanciato giovani interessanti come Ola Aina, Lukic, ma anche tante conferme come Belotti, Izzo, N’Koulou. Direi molto bene, grazie ad un mister Mazzarri che ha fatto benissimo dando compattezza, convinzione e gioco. Complimenti a lui e a tutto lo staff”, aggiunge Cairo. “Dobbiamo ripartire da qui, consolidandoci per fare qualcosa di meglio anche se non sarà facile”, dichiara ancora Cairo. Infine sull’addio di Moretti, il patron granata conclude: “Moretti è un ragazzo eccezionale, ora rimane con noi come dirigente”.