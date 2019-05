CALCIOMERCATO ATALANTA – Stagione impressionante in casa Atalanta che si è conclusa con la storica qualificazione alla prossima Champions League, adesso si programma la prossima stagione con l’obiettivo di continuare ad essere grande protagonista. Un calciatore fondamentale è stato l’attaccante Duvan Zapata, finito nel mirino dei più importanti club il calciatore ex Sampdoria ha deciso di rimanere come riportato dal diretto interessato come riporta ‘TuttoSport’: “io resto qui. Tutti i giorni vengo accostato ad una squadra diversa, però io penso soltanto all’Atalanta e alla partecipazione in Champions”.