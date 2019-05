Dopo il fallimento, il Bari è ripartito con entusiasmo. Insediamento di De Laurentiis nella proprietà e dominio del girone I di Serie D, ma non ci si vuole fermare. Grossi investimenti saranno fatti per recitare un ruolo da protagonista anche in un difficilissimo raggruppamento meridionale di Serie C.

E’ chiaro che, per rendere competitiva la squadra, dovrà essere messa in atto una mezza rivoluzione, andando a prendere calciatori di categoria. Logico, quindi, che il primo obiettivo sia quello di sfoltire la rosa. L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa un po’ il punto della situazione: “Piovanello, Langella, Aloisi, Quagliata, Liguori e Mutti se ne vanno, ritornando nelle loro squadre di proprietà dopo i prestiti – si legge nelle pagine del quotidiano romano – mentre non c’è alcun problema per Nannini e Bianchi. Da decifrare invece il futuro di Marfella, 19 portiere del Napoli che non ha mai fatto mistero di voler rimanere in Puglia. Al passo d’addio Pasquale Iadaresta, arrivato a dicembre dal Latina“.

Capitolo a parte merita Brienza. Ecco quanto scrive il Corriere: “Scatta anche la sua ora, il capitano dovrebbe incontrare De Laurentiis tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima per comunicargli se intende continuare a giocare o avere un ruolo alla Totti di ambasciatore del club biancorosso“.