Calciomercato Bari, sarà rivoluzione: tra confermati e nuovi acquisti

CALCIOMERCATO BARI – Cavalcata impressionante del Bari che ha disputato una stagione molto importante nel campionato di Serie D che si è conclusa con la promozione in Serie C, adesso l’obiettivo è confermarsi anche in terza categoria, non sarà di certo facile considerando altre piazze molto importanti che saranno ai nastri di partenza nella prossima stagione. Sarà rivoluzione come riporta il ‘Corriere dello Sport’. Sette i possibili confermati, stiamo parlando di Di Cesare, Mattera, Bolzoni, Hamlili, Floriano, Simeri e Neglia ma solo i primi 5 saranno titolari, tra i calciatori sotto contratto spera in una conferma il centrocampista Andrea Feola, va presa una decisione anche per il difensore Cosimo Nannini, incerta la posizione di Bianchi, prelevato a dicembre dalla Primavera del Torino. Per la retroguardia previsti 5 innesti, due difensore centrali, due terzini titolari ed un altro arrivo in caso di altra cessione. Previsto l’innesto di un portiere di esperienza e spessore, poi altri due acquisti in grado di fare la differenza: un play di centrocampo ed una prima punta.