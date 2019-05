Il Bari ha ottenuto la promozione in Serie C, tornando tra i professionisti dopo un solo anno di purgatorio. Ora si pensa al campo, con la Poule Scudetto, e sopratutto al calciomercato. L’intenzione è quella di costruire una squadra importante per la Serie C e il club manager Matteo Scala ha avuto carta bianca da De Laurentiis per cercare di portare a Bari nomi prestigiosi. Secondo quanto riporta TUTTOcalcioPUGLIA.com, il Bari è al lavoro soprattutto per l’attacco e il nome forte è quello di Simone Andrea Ganz, in uscita dall’Ascoli. La punta, figlio d’arte, ha collezionato appena 490 minuti in stagione e soli 2 gol. Bari potrebbe essere la piazza giusta per rilanciarsi.

Secondo, invece, quanto riporta TuttoSalernitana.com, il Bari proverà ad inserire in rosa 3-4 elementi di esperienza e spessore. Tra questi, secondo le prime indiscrezioni, ci sarebbe Alessandro Rosina, in uscita dalla Salernitana dopo tre anni di alti e bassi. L’ostacolo potrebbe essere l’ingaggio: Rosina percepisce attualmente 350 mila euro e ha ancora un anno di contratto con i campani. Queste sono le prime voci, ma a quanto pare il Bari punta ad offrire una rosa di spessore a Giovanni Cornacchini per provare ad ottenere risultati importanti già dalla prima stagione.