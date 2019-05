Calciomercato Brescia – Si pensa in grande, tutti i nomi: dalla situazione Tonali ai sogni

Calciomercato Brescia – Il Brescia, tornato in Serie A dopo 8 anni, è già al lavoro per regalare a Corini o a chi per lui una squadra all’altezza della categoria. Da verificare, innanzitutto, la questione legata a Sandro Tonali. Il nome del talentuoso centrocampista è ormai sulla bocca di tutti e sulle agende dei top club italiani, su tutti l’Inter. Cellino ha tutta l’intenzione di provare a trattenere Tonali e spara alto ma in caso qualcuno si presentasse con la cifra richiesta dal presidente delle Rondinelle, il mediano partirebbe. Da non scartare l’ipotesi di una cessione con il prestito di un anno proprio a Brescia, dove Tonali rimarrebbe per farsi le ossa.

Per quanto riguarda i possibili affari in entrata, il Brescia guarda in casa Chievo Verona. Dopo la retrocessione, tanti calciatori lasceranno la squadra e le Rondinelle ne avrebbero puntati tre in particolare: Stefano Sorrentino, che andrebbe a garantire esperienza ed affidabilità tra i pali; Perparim Hetemaj, mediano finlandese di sostanza; Mariusz Stepinski, attaccante polacco che ha segnato 11 reti in 2 stagioni di Serie A.

Oltre a guardare in casa Chievo, il Brescia attenziona la situazione di un bomber di un’altra retrocessa: Francesco Caputo. I suoi 16 gol non sono bastati all’Empoli per rimanere nella massima serie, ma Caputo potrebbe ritornarci grazie alla squadra di Corini. Concorrenza forte sul calciatore da parte del Parma e di club cinesi. Altro nome caldo per quanto riguarda il portiere è quello di Emiliano Viviano, l’ultima stagione alla Spal. Per Viviano si tratterebbe di un ritorno in Lombardia.

Infine, clamorosa indiscrezione lanciata da BresciaOggi, secondo la quale il colpo ad effetto di Cellino potrebbe essere Keisuke Honda. Il giapponese, reduce dall’esperienza in Australia con la maglia del Melbourne Victory, si è detto pronto ad una nuova avventura e l’interessamento del Brescia potrebbe tentarlo. Sarebbe un colpo oltre che ottimo a livello tecnico di grandissima rilevanza mediatica, vista l’importanza del calciatore e il seguito di tifosi giapponesi pronti a seguirlo a Brescia.