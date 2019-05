CALCIOMERCATO CAGLIARI – Nonostante i 40 punti conquistati fino al momento in classifica la salvezza non può essere considerata al sicuro in casa Cagliari, la squadra di Maran dovrà raggiungere l’obiettivo nelle prossime due partite. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione, programmate le prime mosse. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’ l’intenzione del club è quella di puntare su Cragno e Pavoletti, stagione da protagonista per il portiere mentre l’attaccante ha trascinato il Cagliari con tanti gol. Alla lista dei confermati anche Castro, Ionita, Ceppitelli, Pisacane, Birsa, Faragò, Deiola, Cerri e Romagna. Ben diversa la situazione di Barella, il centrocampista è legato al club ma le sirene delle grandi squadre chiamano.